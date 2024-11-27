廠房停工 房屋稅仍可減半

彰化縣地方稅務局表示，合法登記工廠自有供直接生產使用的廠房，原已按營業用稅率減半課徵房屋稅，若停工期間未變更用途，依規定可繼續減半課徵房屋稅。

稅務局說明，房屋稅條例規定「合法登記工廠供直接生產使用之自有房屋，減半徵收房屋稅」。所謂自有廠房是指，依工廠設立登記規則辦完工廠登記，且供從事生產所需建物、倉庫、冷凍廠及研究化驗室等房屋。

稅務局表示，生產機器設備仍留置於廠內，如未變更用途，仍可適用減半課徵房屋稅；但廠房若空置不使用，或出現變更供其他用途、轉租其他公司使用，則不再適用減半課徵。

稅務局提醒，今年7月起房屋稅新制上路，從按「月」課徵改採按「年」計徵，以每年2月最後一天為納稅義務基準日，若房屋使用情形變動，導致稅額減少或符合減免規定，納稅人要把握房屋稅開徵40日前，即3月22日前向地方稽徵機關申報，當期才能適用較低稅率。