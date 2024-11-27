危老重建享優稅 兩個注意

為加速危老重建保障居住安全，政府提供地價稅、房屋稅減免等優惠，不過，地稅局提醒，仍要留意條件限制，以免被取消免稅優惠。

危老條例規定，土地在重建期間無法使用免徵地價稅；建築物重建完成後，地價稅及房屋稅減半徵收兩年，自然人所有權未移轉，最多可延長房屋稅減半十年。

欲申請優稅者要注意相關限制，以免錯失資格。首先，最常見的錯誤是所有權轉移，重建後兩年內，地價稅、房屋稅均享減半徵收，兩年過後，只要十年內所有權人均未轉移，仍可繼續享優惠，但若起造人死亡或轉移第三人，次月起取消優惠。

第二，面積超過限制，無法享有地價稅減免。地稅局解釋，為促進都市土地整體規劃利用，合併鄰接的建築物基地或土地面積可一併申請納入重建計畫範圍，不過當受惠合併的鄰地，大於申請重建面積的部分鄰地，就不能納入減免範圍。