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公益出租房 不適用重購退稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
出租示意圖。圖／聯合報系資料照片
出租示意圖。圖／聯合報系資料照片

公益出租人可享有租稅優惠，不過桃園市地稅局提醒，土增稅重購退稅須符合自住要件，即便是公益出租，仍屬出租行為，無法適用重購退稅。

為落實居住正義，鼓勵房東將名下房屋出租給符合租金補貼的弱勢民眾，例如低收入戶、身心障礙者等，經過機關審查合格後，可以成為「公益出租人」，這類的愛心房東可享有相關租稅優惠。

地稅局表示，申請通過後，房屋稅可等同自用住家的1.2％稅率、綜所稅每屋每月租金收入最高1.5萬元的免稅優惠，及地價稅適用自用住宅用地稅率千分之2。

不過在土增稅方面，公益出租人無法適用重購退稅。地稅局解釋，因重購退稅是指民眾重購自用住宅用地，可申請退回賣出舊屋所繳納的土增稅，但條件除買賣必須在兩年內完成外，還須符合未出租、營業，因此即便是屬於公益出租性質，同樣也算出租行為。

不只是重購退稅，在土增稅自住稅率規定方面，也是同樣道理。

地稅局表示，房東雖為公益出租人，但當出售出租的公益住宅時，仍無法適用土增稅自住優惠。

地稅局指出，土地所有權人出售土地，須分別符合出售前一年或前五年內不得出租或營業之限制，即使將房地出租為公益住宅，仍屬供出租使用，不符自用住宅用地優惠稅率規定，應按一般稅率核課土增稅。

土增稅一般稅率分三級，分別為20％、30％、40％，民眾多會利用「一人一生一次」機會申請自用住宅用地稅率，稅率可降至10％。若要適用自用住宅用地稅率，必須是地上房屋所有權人為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有，且在簽約買賣前已辦理完成戶籍登記；於出售前一年內未出租或供營業使用。

土增稅 房東 自用住宅

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