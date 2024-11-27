列報國外佣金 排除三對象

營利事業列報國外佣金支出要留意，財政部北區國稅局提醒，當受款人為出口廠商或其員工、國外經銷商、直接向出口廠商進貨的國外其他廠商等三類對象，就不能列報佣金支出。

台商經營跨國業務時，有時須透過海外夥伴牽線，因而須支付佣金，若列報相關費用能節稅，但實務上常因營利事業一時疏忽，未留意到申報條件，而遭國稅局剔除補稅。

國稅局提醒，依營所稅查核準則第92條規定，營利事業列報國外佣金支出，除應檢附合約、匯款證明及提供具居間仲介事實的相關證明，供國稅局核實認定外，也要注意受款人若為三類對象，將不可列報佣金支出。包含第一，出口廠商或其員工；第二，國外經銷商；第三，直接向出口廠商進貨的國外其他廠商（不包括代理商或代銷商）。

國稅局舉例，甲公司2022年營所稅結算申報，列報佣金支出3,000萬元，主張是支付國外A公司的佣金，甲公司雖提供佣金給付條款合約、結匯證明及商業發票等文件，但經查，A公司是直接自甲公司進貨廠商，非屬代理商或代銷商。

另外甲公司也無法提出A公司居間仲介事實證明，因此不符規定，剔除佣金支出3,000萬元並補稅600萬元。

國稅局提醒，營利事業認列國外佣金支出時，除留意支付對象，也要提供「款項實際流通證明」，包括雙方簽訂合約、結匯證明或銀行匯款等；「居間仲介服務具體證據」，包括仲介及洽商過程的傳真、電子文件等，或完整詢價、報價、訂單、銷售合約等紀錄供查核。

官員解釋，上述兩款證明文件缺一不可，為避免浮列佣金，稅法針對這類費用有較嚴格要求，若被認定交易沒有仲介事實，或並非經營業務所必需支出，就會剔除該筆國外佣金。

國稅局提醒，營利事業列報支付國外佣金應特別注意，除依規定備妥相關證明文件外，也必須實際有提供仲介勞務事實，且為業務所必須，才可列報，提醒企業留意規定，以免遭國稅局剔除補稅。