財部：福建凱景反傾銷稅率改核定4.72% 27日起實施
財政部今天公告，對自中國產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品課徵反傾銷稅期中調查案，福建凱景新型科技材料有限公司的課徵稅率，由原本的0%，改核定為4.72%，自今天起實施。
財政部今天發布公告，此案由中國鋼鐵股份有限公司、燁輝企業股份有限公司、裕鐵企業股份有限公司、盛餘股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司及欣建工業股份有限公司提出申請。
財政部指出，經審議小組認定，福建凱景新型科技材料有限公司的傾銷事實已生變化，課徵稅率變更為4.72%，自公告日起實施，課徵期間至民國116年9月13日止。
據財政部111年發布的原公告，福建凱景新型科技材料有限公司原本適用稅率為0%，其他製造商或出口商為43.38%。
此外，財政部同步公告，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料，課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，基於調查需要，有無傾銷的初步認定期限，延長至114年1月20日。
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