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南投縣自住房屋稅率降為1% 估5萬戶減稅680元

中央社／ 南投縣27日電

南投縣稅務局表示，南投縣房屋稅徵收率自治條例修正關於「自住減稅」部分，全國僅持有1戶房屋供自住，稅率由1.2%降為1%，估全縣5萬多戶受惠，平均每戶減稅約新台幣680元。

南投縣政府稅務局今天發布新聞稿表示，房屋稅新制今年1月3日上路，財政部要求地方政府必須在房屋稅條例規定稅率範圍內，訂定非自住房屋差別稅率，稅務局擬具南投縣房屋稅徵收率自治條例修正草案送縣議會審查，11月25日三讀通過，將反映在明年5月開徵。

稅務局說明，自治條例修正關於「自住減稅」部分，本人、配偶、未成年子女於全國僅持有1戶房屋供自住，且房屋現值在一定金額以下，稅率由1.2%降為1%，預估南投縣將有5萬多戶受惠，平均每戶減稅約680元。

稅務局表示，非自住多屋族將適用較高差別稅率，持有1戶為2.6%、2至4戶每戶3.2%、5至6戶每戶3.8%、7戶以上每戶4.8%，但若將房屋出租且申報租賃所得達南投縣一般租金標準，或繼承取得的共有房屋，都可適用較低1.5%至2.4%稅率。

為鼓勵建商加速釋出房屋，課徵差別稅率，銷售期2年內可適用較低稅率2%至2.4%，銷售期超過2年適用稅率為3.6%至4.8%；稅務局表示，新制實施後，自住、非自住房屋稅額至少相差1倍以上，納稅人請於明年3月22日前辦好戶籍登記，以適用自住稅率。

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