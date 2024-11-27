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房屋稅2.0 南投5萬戶可減稅、2.3萬戶稅率最高翻4倍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
房屋稅2.0上路，南投縣有2.3萬戶稅率將從1.2%調升，最高到4.8%。記者江良誠／攝影
房屋稅2.0上路，南投縣有2.3萬戶稅率將從1.2%調升，最高到4.8%。記者江良誠／攝影

房屋稅2.0新制今年1月3日上路，南投縣稅務局提出「南投縣房屋稅徵收率自治條例」修正草案送縣議會審查，11月25日三讀通過，修正條文自今年7月1日施行，將反映在明年5月開徵的房屋稅。

南投縣今年房屋稅開徵共15.3萬戶，其中自用住宅11.6萬戶，不過自住未設籍的2.3萬多戶，需在明年3月22日前完成戶籍登記，否則明年稅率將由現行1.2%調高為2.6%至4.8%。

稅務局說，這次自治條例修正「自住減稅」部分，就本人、配偶及未成年子在於全國僅持有1戶房屋供自住，且房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2%降為1%，預估南投縣將有5萬餘戶屋主受惠，平均每戶可減稅680元。

非自住多屋族部分，則將適用較高的差別稅率，稅務局說，持有1戶為2.6%、2至4戶每戶3.2%、5至6戶每戶3.8%、7戶以上每戶4.8%。若將房屋出租且申報租賃所得達南投縣一般租金標準，或繼承取得之共有房屋，均可適用較低1.5%至2.4%稅率。

為鼓勵建商加速釋出房屋，按待銷售房屋持有期間課徵差別稅率，銷售期間2年以內可適用較低的稅率2%至2.4%；銷售期間超過2年適用稅率為3.6%至4.8%。

稅務局表示，新制實施後，自住住家及非自住住家用房屋稅額至少相差1倍以上，納稅人請務必在114年3月22日以前完成戶籍登記，以適用自住用稅率。

稅務局網站設有「房屋稅2.0」專區，提供相關法規、Q&A、懶人包及影音宣導等供民眾參閱，如有疑問，可撥打稅務局免費服務專線0800-496969洽詢。

房屋稅2.0上路，南投縣有2.3萬戶稅率將從1.2%調升，最高到4.8%。記者江良誠／攝影
房屋稅2.0上路，南投縣有2.3萬戶稅率將從1.2%調升，最高到4.8%。記者江良誠／攝影

南投縣 戶籍 房屋

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