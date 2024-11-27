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死前兩年換要保人 課遺產稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

國人常利用保險規劃投資理財，財政部南區國稅局提醒，變更要保人動作，形同要保人將保單價值準備金無償移轉他人，應申報贈與稅，且須留意原要保人若在變更後兩年內死亡，則要併入遺產總額課徵遺產稅

南區國稅局表示，依保險法規定，要保人在保險契約生效後，享有隨時終止契約並取得解約金的權利，對保險標的具有保險利益，一旦變更要保人為他人時，代表將財產權益給予他人，贈與行為即成立，應按截至要保人變更日的保單價值準備金，計算贈與價額。

另外國稅局提醒，如果保戶在變更要保人後兩年內死亡，且變更後的要保人為過世者（被繼承人）的配偶及依民法各順序繼承人與其配偶，則贈與保單應併入遺產總額，課徵遺產稅。

保單 保險 遺產稅

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