快訊

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

收取延遲付款利息 免開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局表示，當營業人銷售貨物或勞務，因買方延遲支付款項，導致必須繳交延遲利息時，因非屬於營業人銷售貨物或勞務的代價，因此不課徵營業稅

中區國稅局表示，近日有民眾向國稅局詢問，公司銷售一台機器設備，因買方付款較慢，經過協商約定後，買方答應支付一筆延遲付款利息給公司，這筆利息金額是否涉及營業稅？國稅局回應，依規定，延遲利息不須開立發票報繳營業稅。

財政部是在2023年發布解釋令，官員解釋，延遲利息是否須課徵營業稅，要從本質上是否屬於銷售貨物或勞務代價的一部分，來作為判斷依據，根據解釋令，這筆利息並非營業人銷售貨物或勞務的代價，因此認定非屬營業稅法規定的銷售額，因此不課徵營業稅，也不用開發票。

國稅局提醒，營業人若有收取延遲利息卻誤開發票報繳營業稅情況，可填寫申請書說明事由，並檢附營業稅申報書及證明文件，向所在地稽徵機關辦理更正營業稅申報資料。

國稅局 營業稅 財政部

延伸閱讀

業界籲放寬房地合一稅2.0特定股權交易 財部評估修正

三年賺2億！日大尺度Coser「岡田由依」涉嫌逃漏稅7800萬還被起底年齡

豐原百年建醮盛事…波麗士響應祈福共齋 慈濟提供豐盛素食

企業增僱加薪減稅 有眉角

相關新聞

國稅局AI獵漏 鎖定包租公

近年來租金漲不停，財政部從2020年底針對多屋族查核房租所得，財政部高雄國稅局表示，已完成建置非自住房屋租賃所得查核的A...

催生產控公司 擬祭優稅

國發會表示，為活絡我國產業發展環境、協助傳統產業轉型，希望盡快著手《企業併購法》修法，以排除業者籌組產業控股公司的租稅障...

收取延遲付款利息 免開發票

財政部中區國稅局表示，當營業人銷售貨物或勞務，因買方延遲支付款項，導致必須繳交延遲利息時，因非屬於營業人銷售貨物或勞務的...

死前兩年換要保人 課遺產稅

國人常利用保險規劃投資理財，財政部南區國稅局提醒，變更要保人動作，形同要保人將保單價值準備金無償移轉他人，應申報贈與稅，...

中華隊奪冠 安永：企業捐贈可抵稅150％

中華隊在世界棒球12強賽事中，勇奪冠軍，在舉國同歡之際，安永聯合會計師事務所稅務服務部會計師楊建華提醒，依運動產業發展條...

房東逃漏稅注意！國稅局揭「抓漏 AI 神器」將完成測試

近年來租金漲不停，近日查獲某高雄市房東甲君（化名）漏報租金所得，被查獲時堅稱房屋僅閒置、未出租，經調水電資料證實說謊，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。