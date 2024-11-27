收取延遲付款利息 免開發票

財政部中區國稅局表示，當營業人銷售貨物或勞務，因買方延遲支付款項，導致必須繳交延遲利息時，因非屬於營業人銷售貨物或勞務的代價，因此不課徵營業稅。

中區國稅局表示，近日有民眾向國稅局詢問，公司銷售一台機器設備，因買方付款較慢，經過協商約定後，買方答應支付一筆延遲付款利息給公司，這筆利息金額是否涉及營業稅？國稅局回應，依規定，延遲利息不須開立發票報繳營業稅。

財政部是在2023年發布解釋令，官員解釋，延遲利息是否須課徵營業稅，要從本質上是否屬於銷售貨物或勞務代價的一部分，來作為判斷依據，根據解釋令，這筆利息並非營業人銷售貨物或勞務的代價，因此認定非屬營業稅法規定的銷售額，因此不課徵營業稅，也不用開發票。

國稅局提醒，營業人若有收取延遲利息卻誤開發票報繳營業稅情況，可填寫申請書說明事由，並檢附營業稅申報書及證明文件，向所在地稽徵機關辦理更正營業稅申報資料。