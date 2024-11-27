催生產控公司 擬祭優稅

國發會表示，為活絡我國產業發展環境、協助傳統產業轉型，希望盡快著手《企業併購法》修法，以排除業者籌組產業控股公司的租稅障礙。

針對產業界對於籌組產業控股公司，卻面臨租稅問題，國發會希望提供「緩繳」最低稅負的租稅優惠，提高企業籌組意願，促成產控公司發展。

國發會強調，產業繁榮有助提升企業收入與個人所得，進而擴大稅基、創造稅收。因此，為活絡我國產業發展環境，提升我中小企業國際競爭力，協助服務業規模化發展，將鼓勵企業成立產業控股公司。

國發會指出，因公司可透過《企業併購法》股份轉換方式成立產業控股公司，惟公司股東有面臨課徵最低稅負之虞，影響籌組意願。因此國發會建議修正企併法，提供緩繳最低稅負的租稅優惠。

國發會指出，企併法主管機關為經濟部，目前正積極與經濟部研議中，希望能盡快處理，日前也已與財政部在行政院協調，希望向財政部強調，鬆綁稅負可促進經濟發展，反而可擴大稅基，籌組控股公司可讓產業打國際盃。

據了解，先前國發會接觸工具機、旅宿業者，產業界對於籌組產業控股公司皆有高度興趣，然而多數業者普遍反映面臨租稅問題。

因此國發會考慮修法，先前是在產創條例、企併法二擇一，目前則朝修正企併法方向來進行，希望推動產業控股公司能爭取租稅優惠，在籌組控股公司時，符合一定條件可緩課最低稅負。