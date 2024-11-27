國稅局AI獵漏 鎖定包租公

近年來租金漲不停，財政部從2020年底針對多屋族查核房租所得，財政部高雄國稅局表示，已完成建置非自住房屋租賃所得查核的AI模型，目前仍在調校參數，最快明年中測試完畢，呼籲房東應誠實申報。

大數據、AI已是近年國稅局查核常用工具，高雄國稅局舉例，在查核房東出租收入時，國稅局也建置AI模型，藉此進行選案，準確度可達八成以上，讓未申報所得的房東無所遁形。

國稅局針對房東租賃所得查核

國稅局表示，房東經常抱持稽徵機關不易蒐集其與房客簽訂私人間租賃契約的僥倖心態，漏未申報租賃所得，因此為維護租稅公平，在查核房東租金所得時，除蒐集承租人申報的扣繳憑單及租金支出歸戶資料，若有必要，也會調查金流以核實認定租金收入。

高雄國稅局舉例，近日查獲某高雄市房東甲君擁有十戶以上房屋，僅申報一筆租賃所得，經發函輔導，甲君聲稱名下一間房屋供自住、一間房屋出租他人，其餘房屋均閒置，並無出租情形。

不過經國稅局調查後發現，甲君其他未申報租賃所得房屋，皆有使用水電紀錄，與其所稱的閒置狀況不符，經報請財政部核准查調資金，發現甲君確實有漏報租金狀況，三年逃漏租金所得高達300萬元，最終遭國稅局連補帶罰。

為加速查緝效率，高雄國稅局透露，目前除既有查核系統，9月也建置完成非自住房屋租賃所得查核的AI模型，仍在調校相關參數，最快明年中即可測試完畢，選案準確度達80%以上，將可讓違規房東無所遁形。

國稅局提醒，個人房東應誠實申報個人出租房屋收入，以全年租賃收入減除必要損耗及費用後的餘額為所得額，併入當年度綜合所得總額辦理結算申報，若有漏報或短報租賃所得情事，除補稅外，將可依所得稅法處罰。

為落實居住正義，財政部近年加強查核，啟動多項專案計畫，其中針對囤房大戶加強租賃所得，分為持有十戶以上、持有五戶至九戶共兩波查核，合計補稅約2.8億元，經統計，有半數以上都需補稅。財政部並自今年起為期兩年，鎖定學校、捷運周邊等租屋熱區，估共將查核8,000件。