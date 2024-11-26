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中華隊奪冠 安永：企業捐贈可抵稅150％

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，舉國歡騰。東京特派記者許正宏／攝影
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，舉國歡騰。東京特派記者許正宏／攝影

中華隊在世界棒球12強賽事中，勇奪冠軍，在舉國同歡之際，安永聯合會計師事務所稅務服務部會計師楊建華提醒，依運動產業發展條例26-2條，營利事業可透過教育部設置專戶，捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事的主辦單位，可享捐贈金額150％列為當年度費用租稅優惠。

本次世界12強棒球賽，教育部體育署已公告2024年度專戶可受贈名單，核定得受贈對象包含重點運動賽事之主辦單位，中華民國棒球協會 世界12強棒球賽分組預賽，得受贈項目包括運動防護費、訓練器材裝備費、參賽或聯賽期間旅運費、場地租借費、裁判費、相關保險費。

楊建華指出，營利事業從即日起至11月29日止，可填具「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」捐贈申請表，採隨到隨審方式受理捐贈式受理捐贈，並參照所公告各受贈對象可收受捐贈金額上限，提出捐贈申請，體育署於受理後將函復結果，以利營利事業進行捐贈。

營利事業獲得同意捐贈通知後，可在12月15日前持同意公文，並依同意的捐贈金額，以現金、票據交換或匯款方式，經由國庫經辦行，繳交至體育署營利事業捐贈專戶。

楊建華說，專戶接受捐贈後，將開立收據給捐贈的營利事業，以利其於2025年申報營利事業所得稅時，享有捐贈費用以150％列支的租稅優惠。

另外，楊建華建議，營利事業也可依運動產業發展條例第26條，捐贈經政府登記有案的體育團體、培養支援運動團隊或運動員、購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利性的團體捐贈學生或弱勢團體等方式，享有依100%以費用列支，不受金額限制的好處。

教育部 運動 體育

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