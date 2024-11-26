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鐵飯碗土銀員工女男比55：45 近三年離職率低於1%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為凝聚銀行向心力及ESG永續力，土地銀行於23日在北市大直舉辦北區員工暨退休人員健行活動，除了沿途的生態導覽，終點亦設置反貪腐及反詐騙的政令宣導遊戲及摸彩，讓在職與退休員工同樂。土銀表示，致力提供員工公平完善薪酬制度，員工女男比為55：45、經副理以上職級女男比為48：52，近3年員工離職率更低於1%。

今年土地銀行北區員工健行自台北捷運劍南路站出發，經由劍南路、至善路二段到至善國中，全程約5公里，為響應環境保育理念，今年更邀請6位社團法人台灣蝴蝶保育學會講師隨行並提供生態導覽解說，讓在職員工、退休人員及眷屬在健行之餘，也能同步增進環境保育知識，提升內部ESG效益。

同時，因應企業誠信與廉政意識重要性，土地銀行也在健行路線終點設置反貪倡廉遊戲攤位及摸彩活動，對內強化永續經營、反貪腐及防制詐騙理念。

土地銀行秉持「人才是企業最重要資產」理念，致力建構多元包容的企業文化，提供員工公平完善的薪酬制度，除員工女男比為55：45、經副理以上職級女男比為48：52，比例均衡，且全數員工薪資皆依照財政部訂頒「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」辦理，不受性別或年齡因素影響，具體實踐ESG性別平等。

此外，考量員工育兒需求，土銀積極建立安心育嬰職場，除硬體環境設置員工專用哺（集）乳室及台南、羅東及台中等分行的教保中心，亦與多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約，另推動母性健康保護計畫，提供就孕期及產後員工風險分級管理、專業醫師面談指導及工作適性評估，打造母性全方位保護傘。

隨土地銀行近年訂定完善的育嬰留職停薪制度，不僅有職工福利委員會提供生育補助，土地銀行也核給員工生產娩假42天、陪產檢及陪產假7天、家庭照顧假7天、產檢假8天及育嬰留職停薪機制，提供員工更彈性的育兒空間。在各項福利下，土銀2023年申請育嬰留職停薪者共76人，育嬰留職停薪復職率達100%，近3年員工離職率更低於1%，成功樹立友善的職場典範。

土地銀行 土銀

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