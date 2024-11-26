快訊

真實人生／29歲即顛峰 俄羅斯方塊之父餘生的未解之謎

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

房東逃漏稅注意！國稅局揭「抓漏 AI 神器」將完成測試

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房租價格不斷追高，年輕人嘆買不起房也快要租不起。圖／聯合報系資料照片
房租價格不斷追高，年輕人嘆買不起房也快要租不起。圖／聯合報系資料照片

近年來租金漲不停，近日查獲某高雄市房東甲君（化名）漏報租金所得，被查獲時堅稱房屋僅閒置、未出租，經調水電資料證實說謊，最終連補帶罰開罰10萬元以上；高雄國稅局透露，未來將建置AI自動選案，讓違規房東無所遁形。

財政部從2020年底針對多屋族查核房租所得，財政部高雄國稅局表示，房東經常抱持稽徵機關不易蒐集其與房客簽訂私人間租賃契約的僥倖心態，漏未申報租賃所得。

為維護租稅公平，國稅局強調，在查核房東租金所得時，除蒐集承租人申報的扣繳憑單及租金支出歸戶資料，若有必要，也會調查金流以核實認定租金收入，呼籲出租人誠實申報納稅。

國稅局舉例，近來查獲轄內個人房東將房屋出租，卻未據實申報房屋租金收入而遭補稅處罰，像是某甲擁有10戶以上房屋，僅申報1筆租賃所得，經發函輔導，甲君說明1屋供自住、1屋出租他人，其餘房屋皆閒置，並無出租情形。

不過甲君這番說法立刻被證據打臉，國稅局實地勘查及調閱水電資料後，發現其餘房屋都有使用情形，與甲君所說不符，經報請財政部核准查調資金，發現甲君確實有漏報租金狀況，3年共逃漏租金所得約300萬元，最終連補帶罰須補繳10萬元以上。

為加速查緝效率，高雄國稅局長翁培祐透露，除既有查核系統，9月也建置完非自住房屋租賃所得查核的AI模型建置，目前仍在進行參數調校，預計最快明年6、7月即可測試完畢，選案準確度達80%以上。

國稅局提醒，個人房東應誠實申報個人出租房屋收入，以全年租賃收入減除必要損耗及費用後的餘額為所得額，併入當年度綜合所得總額辦理結算申報，若有漏報或短報租賃所得情事，除補稅外，將可依所得稅法處罰。

國稅局 房東 租金

延伸閱讀

企業增僱加薪減稅 有眉角

明年中央稅收預算 創新高

包裝上詳列水電、房租成本 南京蛋糕店掀熱議 店員曝理由

月繳三萬餐費給婆婆 她無奈沒吃幾餐還要繳水電…網驚：根本吸血

相關新聞

房東逃漏稅注意！國稅局揭「抓漏 AI 神器」將完成測試

近年來租金漲不停，近日查獲某高雄市房東甲君（化名）漏報租金所得，被查獲時堅稱房屋僅閒置、未出租，經調水電資料證實說謊，最...

增至2.78兆元…明年稅收預算 立委加碼百億

財政部原本編列明年中央政府稅收預算約二兆七七四○億元，但立委認為近年稅收多超過預算數（超徵），應多編一些，經協商後加碼一...

企業增僱加薪減稅 有眉角

配合《中小企業發展條例》修法，財政部預告子法，回溯至今年元旦起，增僱24歲以下或65歲以上本國籍基層員工、或調高本國籍基...

企業捐贈運動事業 享優稅

中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，安永稅務服務部執業會計師楊建華昨（25）日表示，依《運動產業發展條例》規定，營利事業可...

拆房註銷稅籍 應拍照存證

稅務局提醒，民眾將房屋拆除，可申報註銷房屋稅籍，在拆除前、後都要記得拍照存證，照片應有日期，並即時向地方稅稽徵機關申報，...

明年中央稅收預算 創新高

立法院財政委員會昨（25）日審查財政部預算，財政部原編列明年中央稅收預算約2兆7,740億元，經立委審查後，認為近年稅收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。