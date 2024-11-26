房東逃漏稅注意！國稅局揭「抓漏 AI 神器」將完成測試

近年來租金漲不停，近日查獲某高雄市房東甲君（化名）漏報租金所得，被查獲時堅稱房屋僅閒置、未出租，經調水電資料證實說謊，最終連補帶罰開罰10萬元以上；高雄國稅局透露，未來將建置AI自動選案，讓違規房東無所遁形。

財政部從2020年底針對多屋族查核房租所得，財政部高雄國稅局表示，房東經常抱持稽徵機關不易蒐集其與房客簽訂私人間租賃契約的僥倖心態，漏未申報租賃所得。

為維護租稅公平，國稅局強調，在查核房東租金所得時，除蒐集承租人申報的扣繳憑單及租金支出歸戶資料，若有必要，也會調查金流以核實認定租金收入，呼籲出租人誠實申報納稅。

國稅局舉例，近來查獲轄內個人房東將房屋出租，卻未據實申報房屋租金收入而遭補稅處罰，像是某甲擁有10戶以上房屋，僅申報1筆租賃所得，經發函輔導，甲君說明1屋供自住、1屋出租他人，其餘房屋皆閒置，並無出租情形。

不過甲君這番說法立刻被證據打臉，國稅局實地勘查及調閱水電資料後，發現其餘房屋都有使用情形，與甲君所說不符，經報請財政部核准查調資金，發現甲君確實有漏報租金狀況，3年共逃漏租金所得約300萬元，最終連補帶罰須補繳10萬元以上。

為加速查緝效率，高雄國稅局長翁培祐透露，除既有查核系統，9月也建置完非自住房屋租賃所得查核的AI模型建置，目前仍在進行參數調校，預計最快明年6、7月即可測試完畢，選案準確度達80%以上。

國稅局提醒，個人房東應誠實申報個人出租房屋收入，以全年租賃收入減除必要損耗及費用後的餘額為所得額，併入當年度綜合所得總額辦理結算申報，若有漏報或短報租賃所得情事，除補稅外，將可依所得稅法處罰。