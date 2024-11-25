拆房註銷稅籍 應拍照存證

稅務局提醒，民眾將房屋拆除，可申報註銷房屋稅籍，在拆除前、後都要記得拍照存證，照片應有日期，並即時向地方稅稽徵機關申報，以維護自身權益。

台中市地方稅務局表示，近來有一位民眾為申請政府補助，向地稅局申請全國財產總歸戶清單，才發現已拆除的房屋仍列在清單中，擔心影響補助資格。

地稅局表示，這位民眾名下房屋雖現值低於台中市10.4萬元以下免稅標準，但房屋拆除並未申報註銷稅籍，房屋才會列在清單中。

地稅局說明，自今年7月起，房屋稅以每年2月最後一天為納稅義務基準日，房屋如已拆除，應在拆除後向地方稅捐稽徵機關申報註銷房屋稅籍，經查證屬實後，房屋稅將計算到拆除前一日，未滿一個月不計。