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明年中央稅收預算 創新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅收示意圖。（本報系資料庫）
稅收示意圖。（本報系資料庫）

立法院財政委員會昨（25）日審查財政部預算，財政部原編列明年中央稅收預算約2兆7,740億元，經立委審查後，認為近年稅收多超過預算數（俗稱超徵），應多編一些，經協商後加碼105億元，使明年預算數增至2兆7,845億元，續創新高。

立院財委會昨日審查財政部歲入預算，國民黨立委賴士葆表示，今年稅收超徵，希望在討論明年預算時，從個別稅目逐一討論加碼幅度。

回顧過去三年稅收超徵情形，2021年超徵4,327億元、2022年5,237億元、2023年3,860億元（皆為中央加地方），朝野立委要求財政部重新檢討稅收預算編列。

財政部成立稅收估測專案小組，希望讓實徵數貼近預算數，不過今年仍受到證交稅連18個月正成長影響，粗估今年超徵規模仍高達4,000億元，朝野立委昨日強烈建議財政部，明年稅收預算「大膽多編一些」。

財政部長莊翠雲、賦稅署長宋秀玲都表示，明年稅課收入已較今年增加近20％；財政部已透過稅課收入預算編列精進方案，核實編列明年稅收預算數。最後經過協商，中央稅收預算最終增列105億元，科目自行調整。

針對精進稅收估測，財政部表示，為提升中央稅課收入預算編列準確度，已成立稅收估測專案小組，納入相關機關代表及外部專家、學者，今年5月2日召開專案小組會議，相關建議已納入編列明年度稅收估測參考；同時也建立營業稅智慧系統中央政府稅課收入估測模型，另也委外研究，希望精進稅收估測作業，有助財政收支平衡。

國民黨 財政部

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