企業捐贈運動事業 享優稅
中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，安永稅務服務部執業會計師楊建華昨（25）日表示，依《運動產業發展條例》規定，營利事業可透過教育部設置專戶，捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事的主辦單位，享有捐贈金額150%列為當年度費用的租稅優惠。
楊建華指出，此次世界12強棒球賽，體育署已公告為「113年度專戶可受贈名單」，核定可受贈對象包含重點運動賽事的主辦單位：中華民國棒球協會世界12強棒球賽分組預賽，可受贈項目包含運動防護費、訓練器材裝備費、參賽或聯賽期間旅運費、場地租借費、裁判費、相關保險費等。根據教育部公告，企業至今年11月29日止，可填具捐贈申請表，參照受贈對象可收受捐款上限，提出捐贈申請。
營利事業獲同意捐贈通知後，可在12月15日前持同意公文，並依同意捐贈金額，以現金、票據交換或匯款方式，經由國庫經辦行，繳交至體育署營利事業捐贈專戶。專戶接受捐贈後，將開立收據給營利事業，明年5月申報營所稅時享捐贈費用以150％列支的租稅優惠。
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