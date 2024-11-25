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企業增僱加薪減稅 有眉角

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
調薪示意圖。本報資料照片
調薪示意圖。本報資料照片

配合《中小企業發展條例》修法，財政部預告子法，回溯至今年元旦起，增僱24歲以下或65歲以上本國籍基層員工、或調高本國籍基層員工薪資的薪資費用加成減除金額，應計入企業的基本所得額，納入最低稅負制課稅。

立法院今年7月三讀通過中小企業發展條例修法，不僅將中小企業增僱、加薪減稅優惠延長十年，同時刪除啟動門檻、提高加成減除率，增僱適用對象新增65歲以上本國籍基層員工，而加薪適用對象薪資提高至新台幣6.2萬元以下，回溯至今年元旦適用。

配合中小企業發展條例修法，財政部近期預告子法，將前述加成減除金額，納入企業最低稅負中計稅。

財政部官員表示，計算企業最低稅負時，課稅所得額必須加計特定項目，當年最低稅負修法時，特別留有一項規定，當最低稅負上路後，若有新增的減免營所稅額及不計入所得課稅之所得額，經財政部公告，可納入最低稅負計稅。

此次中小企業條例修法主要針對「增僱減稅」，也就是增僱24歲以下、65歲以上本國籍員工；或「加薪減稅」，為薪資6.2萬元以下員工加薪可享優惠，自營利事業所得額中減除比率分別為200％、175％。

官員舉例，若中小企業今年為員工加薪10萬元，這10萬元不僅可核實減除薪資費用，還可加成自課稅所得中再減除7.5萬元，等於是付出10萬元，但在申報營所稅時有17.5萬的減除效果；但在申報最低稅負時，加成減除的7.5萬元就要納入基本所得額。

官員指出，最低稅負是營利事業要繳納的基本稅負，假設享有幾項租稅優惠，在計算最低稅負時，就會自課稅所得出發，再加上幾項免稅、減免項目，例如中小企業條例「增僱減稅」、「加薪減稅」項目，會從課稅所得額當中加回來、計算出基本所得額，再乘以徵收率12％，得出基本稅額，最後基本稅額再與營利事業實際繳納一般稅額比較，補繳不足部分，確保營利事業負擔基本稅負。

加薪 薪資

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