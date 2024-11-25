賠償金低於損失 免所得稅

財政部高雄國稅局表示，民眾收到賠償金，是否應申報綜合所得稅，關鍵在於賠償金額是否用來彌補損失，如果低於實際損失，可視為損害賠償、免課所得稅；但若賠償金高於實際損失，超出部分視為「其他所得」，就應申報所得稅。

另外《所得稅法》中也規定包括傷害或死亡之損害賠償金，及依國家賠償法規定取得之賠償金；個人因執行職務而死亡，其遺族依法令或規定領取之撫卹金或死亡補償；公、教、軍、警人員及勞工所領政府發給之特支費、實物配給或其代金及房租津貼；人身保險、勞工保險及軍、公、教保險之保險給付；公私組織為獎勵進修、研究或參加科學或職業訓練而給與之獎學金及研究、考察補助費等共計20種所得，都免納所得稅。

高雄國稅局曾有一件納保案例，民眾房屋因鄰地施工不慎導致毀損，獲得賠償金後，竟收到國稅局補稅通知。

常見免納所得稅之所得 圖／經濟日報提供

陳先生（化名）住家在2021年因鄰近大樓工程開挖地下室施工不當，造成他的房屋地面下陷及牆面龜裂、滲水。陳先生為向施工建商索賠，自費20多萬向建築師公會申請損害鑑定，鑑定結果總修復費需240餘萬元，並向建商求償，經雙方多次協商、調解後，同意以建商賠償120萬元和解。

結果陳先生收到國稅局通知，認定這筆賠償金為所得，要求補稅，經向納保官求助後，納保官向陳先生解釋，賠償款是受償人的其他所得，應合併申報綜所稅，不過可以實際來區分，是否所有賠償款都是用來彌補損失。

以陳先生案件來看，建築師公會鑑定修復費240餘萬元，實際上高於所獲賠償款120萬元，因此所得為0元，無應繳納稅額，國稅局隨後更正核定結果，陳先生不用擔心被補稅。

國稅局解釋，依財政部函釋，訴訟雙方當事人，以撤回訴訟為條件達成和解，受領賠償金的受害者實際可以填補所受損害部分，屬於損害賠償性質，可免納所得稅；若非屬填補債權人所受損害部分，仍應依法課稅。