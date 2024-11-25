貨物進保稅區 注意申報時點

財政部高雄國稅局表示，營業人接受國外客戶訂貨，將貨物交給保稅區營業人，根據是否報關，申報營業稅零稅率的時間點也不同。

若營業人銷售貨物給國外客戶，並依客戶指示將貨物經報關程序交給保稅區營業人，應在發貨當期檢附訂購單、保稅區營業人收貨單、貨物報關進入保稅區的報單等證明文件，申報非經海關銷售額適用零稅率。

但若貨物未經報關就交給保稅區營業人，應在取得外匯收入當期申報零稅率，同樣應檢附國外客戶訂單、保稅區營業人收貨單等文件，另也要準備外匯收入證明。

舉例來說，甲公司接受國外A客戶訂購貨物500萬元，未經報關程序在今年9月間將貨物交給保稅區內另一間乙公司，甲公司今年11月初才收到A客戶外匯收入，甲公司應將這筆500萬元銷售額併入今年11-12月期營業稅申報，並檢附證明文件申報適用零稅率。