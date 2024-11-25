新聞中的法律／商家辦抽獎 留意公平法紅線

歲末年終之際不少業者舉辦抽獎刺激買氣，固然能吸引消費者目光，但必須注意，抽獎活動也有許多「眉角」，一不小心就可能違反《公平交易法》，恐被處以高額罰鍰，業者不可不慎。

對於刺激消費、買氣最常見的手法就是滿額抽獎、買千送百等活動，商家常以「下單滿額即可抽」、「買就抽」、「大獎等你拿」等宣傳用語，暗示消費者花錢購買的同時，還有機會獲免費獎品。大多時候，若參加抽獎門檻不高，或抽獎獎品相當吸引人時，消費者多會埋單，也會為了獎品而消費滿額。

不過商家舉辦抽獎活動時，也必須注意，若不小心違規，可能會被公平會盯上，情節重大也可能涉及違法，將會被以公平交易法開罰。

首先，抽獎廣告是否如實呈現，舉例來說，公布抽獎活動時，商家除必須完整揭露抽獎參加辦法、時間、地點、獎項等，最好還要載明抽獎方式，若是用電腦抽獎，就必須完整註明，抑或可否重複中獎、參加資格、領取獎項方式等，都要清清楚楚，簡言之，最好是愈詳細愈好。

其次，舉辦抽獎活動後，不得擅自取消，或更改原本獎項，否則將違反公平交易法第21條，虛偽不實，若被公平會查到或遭人檢舉，公平會介入調查後屬實，可能將依法，限期令違反的商家停止、改正這樣的行為、或採取必要更正措施，例如刊登更正廣告等，並可同時處商家5萬元至2,500萬元罰鍰。若限期屆滿仍未改正，除可繼續限期改正外，同時可繼續按次處以10萬元至5,000萬元罰鍰。

此外，也建議業者抽獎時須全程錄影存證，避免事後遭人檢舉，公平會介入調查時也能有所依據。

實務上，最常遇到抽獎價值不符而產生糾紛，例如，原本說好抽獎獎品為價值2萬元住宿券，結果卻被發現，實際價值僅1萬元，這種狀況下，公平會可能就會按公平法開罰。

除抽獎獎品須符合公告價值外，也須依公平法第23條及「事業提供贈品贈獎額度辦法」規定，銷售商品或服務附送贈品，贈品價值設有上限。商品或服務價值在100元以上，贈品價值上限為商品的二分之一；商品或服務價值在新台幣100元以下，上限為新台幣50元；最大獎項金額，則不可超過新台幣500萬元。

若業者違規，將可依照公平法第42條開罰，可限期停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處5萬元至2,500萬元罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，可繼續限期停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處10萬至5,000萬元罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。

除了公平法外，也要關注個資法相關規定。店家舉辦抽獎，對於抽獎得獎人的「個人資料」蒐集，須依個資法第8條，在事前明確告知。（本文由司宇律法諮詢事務所長林司涵口述，記者余弦妙採訪整理）