商品標價 應含5%營業稅
財政部高雄國稅局提醒，依營業稅法規定，營業人對於應稅貨物或勞務的定價，標價應內含營業稅，不能規定消費者索取發票須加徵5%營業稅，業者違規且限期內未改，可按次開罰。
有民眾向國稅局反映，購物消費時向店家索取統一發票，店家卻表示要再加收5%營業稅，高雄國稅局表示，營業人銷售應稅商品，應標示含稅的定價作為銷售價格。
國稅局補充，當買方是營業人時，其銷項稅額、銷售額應在統一發票上分別載明；買方若是非營業人時，則應以定價開立統一發票。
國稅局舉例，甲公司銷售一台定價1萬500元的電器，如買方是營業人，應開立記載銷售額1萬元、營業稅額500元及總計1萬500元的三聯式統一發票；若買方為一般民眾，則應開立定價1萬500元的二聯式統一發票。
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