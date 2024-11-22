7-8月期發票千萬獎 五張還沒領

財政部昨（21）日統計，今年7-8月期1,000萬特別獎仍有五張未領，消費金額都在200元以下，其中花費金額最低僅35元，是在台中市南屯全家便利商店購買餅乾，就幸運中獎。

今年9-10月期統一發票將於25日開獎。財政部昨日公布7-8月期發票特別獎、特獎未領張數，兌、領獎期間僅至明年1月6日，提醒中獎人把握兌領期間。

財部統計，1,000萬元特別獎還有五張未領，包括蝦皮購物開出的200元發票，購買品項為食品；在桃園市大溪區自由聯盟生鮮超市購買飲品，消費金額99元；在台中市南屯區全家便利商店花35元購買餅乾；嘉義嘟嘟房停車費100元發票；高雄市鳳山區的手搖飲「白巷子」開出的135元發票。

另外，200萬元特獎發票則有四張仍未兌領，包含台北市士林區延平北路「大群愛家廣場」開出的132元發票；台中勤美誠品綠園道星巴克開出的405元發票；台中市清水區全聯福利中心的353元發票；高雄市楠梓區捷統特賣廣場的95元發票。