國人贈與海外財產 要稅

財政部台北國稅局表示，國人若將境外財產贈送居住境外子女，仍要申報贈與稅，近期查獲有經常居住在中華民國境內的國民，就因忽略《遺產及贈與稅法》規定，而被補稅並處罰。

遺贈稅法規定，贈與稅的課徵對象及範圍，以贈與人是否經常居住在中華民國境內或境外而有所不同。

台北國稅局表示，我國遺贈稅法是「屬人」兼「屬地」主義，只要贈與人屬於經常居住境內的國民，贈與財產的所在地，無論在境內或境外，均應課徵贈與稅。

反過來看，贈與人雖是經常居住境外的國民，但贈與境內財產時，也須課徵贈與稅；只有經常居住在境外人士，並贈與境外財產，人、財產都不在國內，才不屬於我國贈與稅課稅範圍。

國稅局提醒，長期居住境內的國民，不管是把境內、境外財產贈與他人，都應申報並課徵贈與稅，包括動產、不動產都屬財產範圍，民眾傳承財富給子女，記得留意相關規定，若有贈與行為，應在30日內主動申報。

國稅局舉例，老張長年居住在台灣，2023年初贈與紐西蘭房地給兒子小張，誤以為贈與境外財產不屬於贈與稅課稅範圍，因此並未申報，最後被國稅局查到。

國稅局核定老張贈與財產價值為新台幣1,100萬元，扣除每年贈與免稅額244萬元後，應補繳85.6萬元贈與稅，還須處0.5倍罰鍰，最終連補帶罰須繳約128萬元。

同樣概念也適用於遺產稅，國稅局官員解釋，經常居住在我國境內國民，個人死亡後遺留財產，包括境內、外動產、不動產及一切有財產價值權利皆屬遺產範圍，不過國外遺產若已在海外繳稅，繼承人申報遺產稅時，可檢附憑證，可限額抵扣遺產稅額。