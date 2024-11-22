申報房租所得 省稅有眉角

桃園地稅局提醒，為鼓勵房屋有效利用，若將住家用房屋出租，且申報租賃所得達所在縣市一般租金標準，別忘記在房屋稅開徵40日前申請、5月報稅時申報租賃所得兩步驟，才能適用較低1.5%至2.4%稅率課徵房屋稅。

為降低單人持有閒置多屋、抑制投資炒房，囤房稅2.0在今年7月上路，非自住住家用房屋將依照納稅人持有戶數適用不同差別稅率，落在2％至4.8％，並以全國歸戶及全數累進方式課徵。

為鼓勵有效利用房屋，民眾若將住家用房屋出租，且申報租賃所得達當地一般租金標準，就可適用較低稅率1.5%至2.4%課徵房屋稅。

至於何謂「一般租金標準」？桃園市地方稅務局表示，各直轄市、縣市並不相同，都須依照財政部核定「房屋及土地之住家用當地一般租金標準」比率計算。

根據財政部今年公布「112年度房屋及土地之當地一般租金標準」，全台22縣市標準皆較前一年調升，各縣市調幅在2至7個百分點。

地稅局解釋，如果租賃期間的租金標準尚未經財政部核定，則暫以最近核定年度的租金標準審認，待確認後，未達租金標準者或未申報租賃所得者，將會排除、無法適用房東的較低稅率 。

舉例來說，房東甲君將桃園市A屋出租，A屋2024年房屋現值80萬元，2023年桃園租金標準為房屋現值的21%，也就是說，甲君申報A屋的租金所得，必須達到16.8萬元以上才算達標，甲君5月申報租賃所得18萬元，已經達標，可適用較低稅率。

假設後來財政部公布桃園市2024年一般租金標準提高至23％，此時將80萬元乘上23%，租金標準應提高為18.4萬元，甲君申報的租金收入18萬元，低於租金標準，因此將改成按非自住的其他住家用稅率課徵房屋稅，桃園市稅率為3.2%至4.8%。

不過地稅局提醒，即使房東租金達到標準，但房東申報綜所稅時，卻未申報租賃所得，仍無法適用房東的較低稅率，而是要改以一般囤房稅率來課徵房屋稅。