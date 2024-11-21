租地蓋房無償移轉 要開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房市示意圖。記者游智文/攝影
房市示意圖。記者游智文/攝影

財政部北區國稅局表示，企業承租土地、自費蓋房，在租約期滿後房屋無償移轉給地主（同樣是公司），類似這樣的租賃模式，雙方營業人都應在房屋過戶時按時價開立統一發票、報繳營業稅

由於近年土地取得價格及營建成本飆漲，部分地主未選擇自行建屋出租，改由承租人出資興建房屋，以換取無償使用該土地或支付較低廉租金，並約定在租賃期滿後，房屋免費移轉給地主。

北區國稅局表示，財政部曾發布解釋令，營業人向另一營業人承租土地，並在承租土地上以自己名義自費興建房屋，因土地租賃關係消滅，移轉該房屋所有權給出租人者，房屋應認承租土地的對價，承租人及出租人應在所有權移轉日按房屋時價，開立統一發票報繳營業稅。

國稅局舉例，甲公司出租土地，約定由承租人乙公司用自己的名義自費興建廠房，等到雙方2023年間土地租賃關係消滅後，由地主甲公司取得廠房所有權。

但國稅局發現，甲公司未依廠房時價，開立租金收入統一發票報繳營業稅，經查獲漏報銷售額1.5億元，除補徵營業稅787萬餘元外，並依營業稅法裁處罰鍰393萬餘元。

乙公司雖在移轉廠房時已開立統一發票，但未取得甲公司開立的統一發票，也遭裁處100萬元罰鍰。

國稅局表示，營業稅的銷售額是營業人銷售貨物或勞務所收取的全部代價，包括在貨物或勞務價額外收取的一切費用。

國稅局提醒，營業人應自行檢視，若因一時疏忽漏未開立發票報繳營業稅，在未經檢舉調查前，應自動補報、補繳所漏稅款，加計利息，才能依稅捐稽徵法規定免罰。

國稅局 營業稅 統一發票

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