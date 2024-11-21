店家增設娛樂設備 要稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台南市財政稅務局表示，店家若新增娛樂設備，必須課徵娛樂稅，設備數量會影響稅額高低，因此採查定課徵的娛樂業者，當娛樂設備數量增、減時，都要記得向稽徵機關申請重新核定。

近來選物販售機、娃娃機熱度稍減，而電話亭KTV、遊戲機台等新型娛樂設施興起，店家考量營運成本或是營業需求，店內的娛樂設備可能有增有減，此時就要記得娛樂稅相關規定。

《娛樂稅法》第7條規定，娛樂業者在開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業時，應事前向主管稽徵機關辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，以免被處1.5萬元以上、15萬元以下罰鍰。

財稅局指出，業者提供包括娃娃機、電動搖搖馬（車）、電子遊戲機、電動玩具、網咖、餐廳或汽車旅館附設卡拉OK、漆彈射擊場、高爾夫球練習場、電動彈珠台等娛樂設施，收費供人娛樂，經核定採查定方式課徵娛樂稅者，日後娛樂設備數量若有變動，無論是減少或增加時，應向所屬稅捐稽徵機關申請重新核定，以免受罰。

汽車旅館 遊戲機 高爾夫

延伸閱讀

新北娛樂稅過高寧願去台北表演？議員籲修稅率

影／台中查獲專供移工消費色情應召站...娃娃機店掩護 負責人是一般廠工

店面租不出去、慘遭算命店取代？台中逢甲夜市驚傳倒店潮 經發局長說話了

台中娃娃機六都最多 害知名2商圈沒落？市府回應了

相關新聞

超額攜帶黃金出入境 須申報

今年金價呈上漲趨勢，海關查獲超過限額卻未申報的黃金也大幅增加，今年前十月海關已沒入黃金約12公斤，超過去年全年的0.7公...

租地蓋房無償移轉 要開發票

財政部北區國稅局表示，企業承租土地、自費蓋房，在租約期滿後房屋無償移轉給地主（同樣是公司），類似這樣的租賃模式，雙方營業...

店家增設娛樂設備 要稅

台南市財政稅務局表示，店家若新增娛樂設備，必須課徵娛樂稅，設備數量會影響稅額高低，因此採查定課徵的娛樂業者，當娛樂設備數...

農地變工廠 次年起課地價稅

基隆市稅務局表示，農業用地原本免課地價稅，但如果農地變工廠，變更為非農業使用，就必須自次年起恢復課徵地價稅。

稅稅唸學堂／他在法國賣畫收1億 國稅局罰他沒報海外所得 補罰最低稅負532萬

黃先生（化名）110年從法國匯了折合新台幣1億元進台灣的個人帳戶，由於匯入金額大，在大額匯款資料中很顯著，被台北國稅局選案查核。

113年度營所稅暫繳 核定企業須補稅共36.8億

財政部台北國稅局今天表示，113年度營所稅核定暫繳稅額補徵案件，繳納期限為12月2日，經統計台北國稅局核定補徵2264件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。