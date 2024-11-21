店家增設娛樂設備 要稅

台南市財政稅務局表示，店家若新增娛樂設備，必須課徵娛樂稅，設備數量會影響稅額高低，因此採查定課徵的娛樂業者，當娛樂設備數量增、減時，都要記得向稽徵機關申請重新核定。

近來選物販售機、娃娃機熱度稍減，而電話亭KTV、遊戲機台等新型娛樂設施興起，店家考量營運成本或是營業需求，店內的娛樂設備可能有增有減，此時就要記得娛樂稅相關規定。

《娛樂稅法》第7條規定，娛樂業者在開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業時，應事前向主管稽徵機關辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，以免被處1.5萬元以上、15萬元以下罰鍰。

財稅局指出，業者提供包括娃娃機、電動搖搖馬（車）、電子遊戲機、電動玩具、網咖、餐廳或汽車旅館附設卡拉OK、漆彈射擊場、高爾夫球練習場、電動彈珠台等娛樂設施，收費供人娛樂，經核定採查定方式課徵娛樂稅者，日後娛樂設備數量若有變動，無論是減少或增加時，應向所屬稅捐稽徵機關申請重新核定，以免受罰。