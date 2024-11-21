農地變工廠 次年起課地價稅

基隆市稅務局表示，農業用地原本免課地價稅，但如果農地變工廠，變更為非農業使用，就必須自次年起恢復課徵地價稅。

稅務局表示，作農業使用的農業用地，依規定課徵「田賦」，不過因田賦早自1987年就停徵，因此課田賦、實質上等同於免徵地價稅。

稅務局表示，原課徵田賦的農業用地，在依法辦理變更用地編定或使用分區前，變更為非農業使用者，應自實際變更使用的次年起改課地價稅。

至於「實際變更使用」的時間點要如何認定？稅務局表示，只要是領有建造執照或雜項執照，是以開工報告書所載明的開工日期為準。

若未領取執照而擅自變更為非農業使用者，例如：整地開發供高爾夫球場使用、建築房屋、工廠、汽車保養廠、教練場等，稽徵機關會去查明實際動工年度後，自變更使用的次年改課地價稅。