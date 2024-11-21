超額攜帶黃金出入境 須申報

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
今年金價呈上漲趨勢，海關查獲超過限額卻未申報的黃金也大幅增加。示意圖。 (美聯社)
今年金價呈上漲趨勢，海關查獲超過限額卻未申報的黃金也大幅增加。示意圖。 (美聯社)

今年金價呈上漲趨勢，海關查獲超過限額卻未申報的黃金也大幅增加，今年前十月海關已沒入黃金約12公斤，超過去年全年的0.7公斤。關務署提醒民眾，攜帶黃金入境、價值若超過2萬美元，記得主動向海關申報。

在美元走軟及俄烏衝突升級下，國際黃金價格上漲，甚至有外資對明年金價上看每盎司3,000美元。海關也發現，今年以來，超額攜帶黃金的情況愈來愈多。

關務署台北關統計，今年截至10月，共查獲違規未申報超過限額的黃金12,328公克，已經超過去年全年的7,637公克，呈現大幅增加。

洗錢防制物品應申報事項
洗錢防制物品應申報事項

包含黃金在內，海關今年查獲超額攜帶現金等洗錢防制物品已56案，較去年全年42案增加約三成，沒入價值折合新台幣自去年的3,943萬元增至目前的5,884萬元，增幅達49%。

台北關指出，依據現行規定，旅客出入國境攜帶現金部分，新台幣以10萬元為限、人民幣以2萬元為限、其他外幣則以等值1萬美元為限；非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美元為限、黃金以等值2萬美元為限，其他有洗錢風險的貴重物品，包括鑽石、寶石、白金等，以等值新台幣50萬元為限，攜帶這些物品超過限額，均應主動向海關申報。

台北關提醒，前述「各項」物品限額，是以「每位」旅客「個別計算」，且「無年齡限制」，旅客向海關辦理申報後即可攜帶出入境，申報作業也無須繳交任何稅費或手續費，該關呼籲旅客誠實申報以保障個人財產。

台北關表示，旅客無論是出境或入境，攜帶現金及貴重物品超過限額時，應依規定主動申報，避免因疏忽或誤解法規而導致財物遭沒入或罰鍰。

關務署表示，接下來將進入寒假、春節等假期，返鄉及旅遊人次大增，民眾可能因為不熟悉相關規定，而不慎攜帶超額現金、黃金等財物，提醒民眾應特別留意規定，主動向海關誠實申報，以免受罰，更影響假期心情。

近年海關查獲案例，除了國人也包含外籍旅客，今年初也查獲日籍旅客攜帶上千萬日圓要出境前往日本，由於未向海關申報，而遭到海關查獲。

新台幣 海關

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