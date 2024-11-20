113年度營所稅暫繳 核定企業須補稅共36.8億

財政部台北國稅局今天表示，113年度營所稅核定暫繳稅額補徵案件，繳納期限為12月2日，經統計台北國稅局核定補徵2264件，補稅金額約新台幣6億3799萬元，現已寄發核定暫繳稅額繳款書，企業收到後應盡速在繳納期限內繳納。

若統計範圍擴大至全台5區國稅局，核定補徵件數共1萬5969件，補稅金額共36億8492萬元。

台北國稅局說明，這次核定補徵案件，是營利事業超過10月31日仍未辦理暫繳申報或繳納暫繳稅額，稽徵機關按其112年度營利事業所得稅結算申報應納稅額1/2為暫繳稅額，加計1個月利息，一併填具暫繳稅額核定通知書，連同核定暫繳稅額繳款書，通知企業於期限內繳納。

台北國稅局指出，企業接獲核定通知書及繳款書後，如果有疑義，應盡速向所在地國稅局所屬分局、稽徵所查詢。

台北國稅局表示，目前繳稅管道非常多元，納稅義務人除可持繳款書至各代收稅款金融機構繳納（郵局不代收），應繳納稅額在3萬元（含）以下者，可至統一、全家、來來（OK）及萊爾富等4家便利商店繳納；同時，也可利用信用卡、ATM、晶片金融卡或活期存款帳戶轉帳繳稅。