房產五稅收 全年將創高

據財政部統計，今年前十月房地產持有稅（房屋稅、地價稅）與交易相關稅收（房地合一稅、土增稅、契稅）合計達2,729億元，全年有機會挑戰3,900億元、再創新高。

其中今年前十月房屋稅、房地合一稅雙寫新高，反映房價大漲、新成屋數量多，尤其新成屋房屋稅因標準單價拉高後，稅收一路攀升。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地產持有稅在房屋標準單價拉高後，持有新屋者若未適用自用稅率，房屋稅明顯增加。

財政部初步統計，今年前十月房屋稅922億元、房地合一稅857億元，兩稅目同步寫歷史新高；契稅今年前十月為159億元，土增稅達749億元；地價稅11月才開徵，今年前十月僅入帳42億元，過去兩年規模約都在940億元左右，預估今年稅收應不會有太大變動。

前述房地產相關五大稅目前十月合計達2,729億元，曾敬德推估，今年全年可望挑戰3,900億元，再創新高。