個人賣房具營業性 要課稅

財政部高雄國稅局表示，個人賣房若符四條件，包含經常性買賣、有固定營業場所、具備營業牌號、僱用員工處理房屋銷售事宜，視為以銷售不動產為業，須辦理營業稅籍、報繳營業稅。

其中所指的固定營業場所，除有形營業場所外，也包含設置網站或加入拍賣網站等；而具備營業牌號，無論是否已依法辦理稅籍登記，都符合這項要件。

國稅局補充，若個人銷售的房屋，屬於取得後超過六年才銷售，或建屋前土地持有十年以上者，不在此限。

國稅局舉例，阿明2022年起陸續出售八件2020年後興建的房屋，已依規定報繳房地合一稅，但因房屋取得皆未超過六年、土地持有期間也未滿十年，屬於有經常性或持續性銷售房屋行為。

經查，阿明承認確實建屋出售，隨即辦完稅籍登記並繳清漏稅款，但未依規定申請稅籍登記就經營自有不動產買賣，仍遭國稅局處罰。