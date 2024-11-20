房屋、地價自用稅率 適用有別

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
囤房稅2.0今年7月上路後，許多民眾會搞混房屋稅與地價稅的自用稅率適用要件。示意圖。記者鄭國樑／攝影
囤房稅2.0今年7月上路後，許多民眾會搞混房屋稅與地價稅的自用稅率適用要件。示意圖。記者鄭國樑／攝影

囤房稅2.0今年7月上路後，許多民眾會搞混房屋稅地價稅的自用稅率適用要件，地方稅務局表示，主要有四大差別，包含戶數限制、面積上限、申請期限及納稅基準日。

台中稅務局表示，房屋稅自用住宅的房屋稅率是1.2%、全國單一自住則能降至1％，非自住住家稅率（即囤房稅率）則落在2％至4.8％之間；地價稅自住稅率僅千分之2，一般用地落在千分之10至55間。

無論是房屋稅或地價稅，若能適用自住稅率，都較一般稅率省更多，但稅務局提醒，兩者的自住稅率適用條件略有不同，提醒民眾要特別留意。

房屋稅與地價稅自用住宅比較 圖／經濟日報提供
房屋稅與地價稅自用住宅比較 圖／經濟日報提供

首先是戶數限制，房屋稅若要適用單一自住1％稅率，本人、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶，且要排除豪宅，房屋現值在一定金額以下才能適用；要適用1.2%稅率，則規定本人、配偶及未成年子女合計持有全國不超過三戶。

地價稅方面，原則上本人、配偶及未成年子女全國僅限一處，除非其他土地有成年直系親屬可設籍，才可不受一處限制。

舉例來說，王先生有三間房屋皆為自住，若符合自住、無出租營業等規定，三間房屋稅都能適用自住優惠，但地價稅若想都適用，就必須留意，應另有成年直系親屬設籍才符合規定。

其次留意面積上限，地價稅申請自用稅率，都市土地面積限300平方公尺內（約90.7坪）、非都市土地面積在700平方公尺（約211.7坪）內。

第三是申請期限，兩者都是在開徵40日以前提出申請，但是由於開徵時間不同，房屋稅要在每年3月22日前申請，地價稅則是在9月22日前，遇假日順延，才能自當期或當年起適用優惠稅率，否則將自次期起適用。

最後是納稅基準日，房屋稅是以當年2月最後一天為準，地價稅則以8月31日為準，當天房地在誰名下、就由誰負責繳稅。

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