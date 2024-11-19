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前十月來自房產五大稅收達2,729億元 全年國庫估進補3,900億再創高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據財政部2024年10月全國稅負收入初步統計，今年房屋稅稅收已達922億元，首度突破900億元，房地合一稅收前10月也達857億元，房屋稅、房地合一稅同步寫下歷史新高。

另外，契稅今年前10月稅收為159億元，土地增值稅前10月達749億元，而地價稅因仍在課徵階段、目前稅收僅42億元。惟過去兩年地價稅稅收都在940億元左右，預估今年稅收應不會有太大變動。

總計今年前10月地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、房地合一稅等五大來自房地產的稅收已達2,729億元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德推估，今年五大房產持有稅、交易稅收可望挑戰3,900億元，再創新高。

曾敬德表示，不動產持有稅因房屋標準單價拉高，再加上新成屋不斷落成，預料未來稅收也會達每年千億元，民眾購買新成屋持有成本的負擔也將同步增加。由於房屋稅屬於地方稅，稅收增加也有利於地方發展。

至於交易稅，曾敬德分析，多因2016年後買進的房地產價格大漲帶動，推估今年房地合一稅收也將增加到近千億元，國庫將大大進補。

房地合一稅 房屋稅

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