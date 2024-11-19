財政部長莊翠雲：稅收挹注健保…通盤考量

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房市、股市救健保？衛福部日前拋出稅收挹注健保的想法。聯合報系資料照
房市、股市救健保？衛福部日前拋出稅收挹注健保的想法。聯合報系資料照

房市、股市救健保衛福部日前拋出稅收挹注健保的想法，財政部長莊翠雲昨（18）日回應，根據《財政紀律法》規定，不能將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用等，未來將會與衛福部溝通相關政策、通盤考量。

健保開辦近30年，僅調漲過兩次費率，但財務仍收不抵支，健保署長石崇良日前表示，健保應思考收入結構，若要調整結構、降低薪資所得壓力，就應擴充健保收入來源，他表示考慮以稅收挹注健保，將房屋交易（及房地合一稅）、證券交易收入（即證交稅）相關稅收挹注健保。

莊翠雲昨日赴立法院財委會備詢，國民黨立委李彥秀質詢時表示，健保應擴大多元財源，不限於菸捐與公務預算，建議可比照長照基金有固定的房地合一稅、遺產稅、或是比照日本撥用消費稅（營業稅）等，她詢問財政部對這此議題看法。

莊翠雲解釋，2019年公布的財政紀律法也規定，各級政府及立法機關制定或修法時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用，也就是稅收必須統收統支，接下來會再去與衛福部、健保署溝通。

健保 房地合一稅 衛福部

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