財長莊翠雲：比特幣課稅三個月訂辦法 允諾研擬查核作法

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部長莊翠雲。 記者陳正興／攝影
財政部長莊翠雲。 記者陳正興／攝影

受到川普行情激勵，比特幣近來大漲，引發投資人關注。立委質疑相關交易所得是否課稅？財政部長莊翠雲昨（18）日表示，相關交易有所得就要課稅，並允諾會在三個月內研擬比特幣查核作法。

立法院財政委員會昨日審查明年財政部相關預算案。國民黨立委賴士葆質詢台灣加密貨幣交易課稅問題，質疑「很多人賺到錢，但國稅局課稅了嗎？」

針對個人買賣賺價差，賦稅署長宋秀玲指出，虛擬資產交易並非貨幣，而是屬於數位資產，買賣所得可視為財產交易所得來課稅，必須要在個人綜所稅申報，國稅局也有多項數位工具來查核交易情況。

比特幣課稅規定 圖／經濟日報提供
比特幣課稅規定 圖／經濟日報提供

台北國稅局長吳蓮英表示，金管會正在研擬專法，目前26家虛擬資產虛擬公司稅籍登記都在台北市，也都有依法繳納營業稅與營所稅。

賴士葆質疑，就算有查核機制，但沒被查到，也不可能主動申報繳納。對此，莊翠雲強調，比特幣的定義不是貨幣，而是資產，交易有價差、產生所得，一定必須課徵相關所得稅，至於未來該如何查核會再研議，最快三個月內研擬。

依照現行規定，國內營利事業投資人若買賣比特幣，就必須依照所得稅法相關規定，也就是以收入減除成本費用來計算損益，併入所得額，並依法課徵營所稅。

至於個人買賣加密貨幣，則屬於《所得稅法》規定的「財產交易所得」，以交易時的成交價額、減除原始取得成本及相關費用後的餘額為所得額，併入綜合所得總額來課徵所得稅；若有損失，同樣也可列報財產交易損失特別扣除額，從財產交易所得中扣除。

財政部官員補充，國內營利事業發生成本費用，在發票收據上要輸入統編，若在已向金管會登記的虛擬貨幣交易平台上交易，平台收取手續費就會有相關發票，也較好追蹤，因此營利事業買賣虛擬貨幣產生短漏報所得情況較為少見。

至於個人交易所得雖較難追蹤，但財政部官員強調，在台灣有設立稅籍的平台，收取服務費、手續費需繳納營業稅，在查核時都可順藤摸瓜、交叉比對金流、資訊流，找出異常案件；至於若是透過國外平台交易，查核上確實有一定困難，財政部會再評估查核作法。

所得稅 比特幣 財政部

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