農地違規二次 優稅取消

所有權人透過買賣、繼承、贈與等方式取得「農用農地」，持有期間當成農地使用，移轉時就能申請不課徵土增稅，不過地方稅務局提醒，持有期間若被發現未作農業使用，限期內未能恢復、改善後二次違規，未來移轉將喪失優稅資格。

台中市稅務局表示，農業使用的農地移轉給自然人時，可出示「農業使用證明書」供審查，並在土地現值申報書上註明農業用地不課土增稅，未註明者，可在土增稅繳款書屆滿前補申請。

稅務局表示，農地未作農業使用、移轉對象非屬自然人，兩種情形的農地都會被課徵土增稅。

稅務局指出，已核定不課徵土增稅的農地，如經查獲未作農用，應在期限內恢復農用，如無法在期限內恢復，或如期恢復後卻二次再犯，未來要再次移轉，即使公所已核發農地農用證明，仍須課徵土增稅，無法免稅。

稅務局提醒，在接獲農業主管機關通報的農地違規案件後，均會列管違規土地及所有權人，民眾勿心存僥倖，以免影響自身權益。