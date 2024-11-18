公司草創無營收 仍須報稅
公司草創時期，可能尚無營業額，但財政部台北國稅局提醒，此時統一發票營業人仍應以每兩個月為一期、申報營業稅，提醒營業人，如果疏忽未申報，可能會產生額外的滯報金、怠報金。
依營業稅法第35條及49條規定，使用統一發票的營業人不論是否有銷售額，應以每兩個月為一期，於次期開始15日內，或申請按月申報則於次月開始15日內，遇假日則順延至次一上班日，向國稅局報繳營業稅。
國稅局提醒，營業人若未依規定期限申報，每逾二日按應納稅額加徵1％滯報金，金額最低1,200元，最高1.2萬元；若超過30日，則按核定應納稅額加徵30％怠報金，金額最低3,000元，最高3萬元。就算當期沒有營業，因而完全沒有應納稅額，也會面臨滯報金1,200元、怠報金3,000元等最低罰則。
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