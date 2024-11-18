公司草創無營收 仍須報稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

公司草創時期，可能尚無營業額，但財政部台北國稅局提醒，此時統一發票營業人仍應以每兩個月為一期、申報營業稅，提醒營業人，如果疏忽未申報，可能會產生額外的滯報金、怠報金。

依營業稅法第35條及49條規定，使用統一發票的營業人不論是否有銷售額，應以每兩個月為一期，於次期開始15日內，或申請按月申報則於次月開始15日內，遇假日則順延至次一上班日，向國稅局報繳營業稅。

國稅局提醒，營業人若未依規定期限申報，每逾二日按應納稅額加徵1％滯報金，金額最低1,200元，最高1.2萬元；若超過30日，則按核定應納稅額加徵30％怠報金，金額最低3,000元，最高3萬元。就算當期沒有營業，因而完全沒有應納稅額，也會面臨滯報金1,200元、怠報金3,000元等最低罰則。

延伸閱讀

農藥殘留標準更新！大克蟎、陶斯松禁用 恐有這些危害

7間吃到飽飲冰品腸桿菌超標 新竹煙波、嘉義千葉火鍋上榜

瑞典電池廠 擬聲請破產

天母知名日式甜點店泡芙疑發霉今停售 北市稽查抓2缺失限期改善

相關新聞

預售屋轉讓免核准 五樣態

《平均地權條例》修法後限制預售屋換約、轉售，內政部原已規定四種特殊情形，可免提出申請就能變更契約，近日再預告新增一種情況...

財長莊翠雲：比特幣課稅三個月訂辦法 允諾研擬查核作法

受到川普行情激勵，比特幣近來大漲，引發投資人關注。立委質疑相關交易所得是否課稅？財政部長莊翠雲昨（18）日表示，相關交易...

財政部長莊翠雲：稅收挹注健保…通盤考量

房市、股市救健保？衛福部日前拋出稅收挹注健保的想法，財政部長莊翠雲昨（18）日回應，根據《財政紀律法》規定，不能將政府既...

統一發票獎金 明年預算加碼

明年統一發票相關經費編列數增加，財政部長莊翠雲昨（18）日表示，今年每期「雲端發票專屬獎」500元獎累計加開80萬組、來...

農地違規二次 優稅取消

所有權人透過買賣、繼承、贈與等方式取得「農用農地」，持有期間當成農地使用，移轉時就能申請不課徵土增稅，不過地方稅務局提醒...

公司草創無營收 仍須報稅

公司草創時期，可能尚無營業額，但財政部台北國稅局提醒，此時統一發票營業人仍應以每兩個月為一期、申報營業稅，提醒營業人，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。