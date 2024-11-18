統一發票獎金 明年預算加碼

明年統一發票相關經費編列數增加，財政部長莊翠雲昨（18）日表示，今年每期「雲端發票專屬獎」500元獎累計加開80萬組、來到245萬組，由於明年經費比今年更多，目標明年雲端500元獎「不低於現在組數」。

財政部賦稅署日前公布今年7-8月期統一發票中獎清冊時表示，評估今年統一發票給獎經費執行情形，規劃今年9-12月期將加開50萬組雲端發票專屬獎500元獎，也就是，在現行特別獎及特獎各一組、頭獎至六獎各三組、雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組及800元獎10萬組，雲端發票專屬獎500元獎增加至245萬組。

立法院財委會昨日審查114年度財政部相關預算。民進黨立委李坤城質詢時指出，明年統一發票相關經費編列數較今年增加35億元，達187億元左右，給獎獎金的經費提高、雲端發票開獎組數是否也會再增加？

莊翠雲回應，今年9月至12月期每期雲端發票專屬的500元獎，達245萬組，待預算通過後，會再來討論明年增開組數，且通常每年下半年，也會視上半年獎金運用與兌獎執行情形滾動式檢討，通常都會加開，「目標是不低於現在的組數」。

財政部官員透露，目標希望明年上半年雲端發票專屬獎500元獎維持目前的245萬組，通常下半年後，會再視領獎狀況和獎金運用情形，妥善評估增加開獎組數。