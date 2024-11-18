預售屋轉讓免核准 五樣態

《平均地權條例》修法後限制預售屋換約、轉售，內政部原已規定四種特殊情形，可免提出申請就能變更契約，近日再預告新增一種情況，當夫妻行使剩餘財產差額分配請求權而轉讓預售屋，也無須經核准。

為防堵預售屋炒作，造成房地產價格飆漲，平均地權條例2023年1月三讀通過，並於當年7月1日上路，限制預售屋買賣契約轉讓第三人。

預售屋換約注意事項 圖／經濟日報提供

不過為避免錯殺無辜，內政部也明定四種情況，可免經申請即可轉讓。

第一，配偶、直系血親、兄弟姐妹間的轉讓；第二，買受人死亡辦理繼承；第三，因公司合併或清算而轉讓；第四，預售屋取得於2023年6月30日以前。這四種情形無須依規定申請核准，就能夠轉讓。

內政部日前預告修正「預售屋及新建成屋買賣契約讓與或轉售審核辦法」第4條，新增以夫或妻名義簽訂的預售屋或新建成屋買賣契約書，在夫妻法定財產制關係消滅後，依法辦理剩餘財產差額分配，由夫或妻一方全部或部分承受，無須申請核准讓與或轉售。

內政部官員說明，多數夫妻為法定財產制，舉例來說，丈夫在婚姻期間購買預售屋，當兩人離婚，也就代表法定財產制消滅，此時妻子可行使剩餘財產分配請求權，兩人離婚協議，可將預售屋權益部分或全部分配給妻子，此次新增該情況須面臨換約時，不須向主管機關申請即可變更。

內政部官員提醒，上述變更是以夫或妻一方為限制，若雙方經討論後，打算將買賣契約轉售第三人，再分配現金，因涉及契約讓與或轉售，仍須經地方主管機關核准。

內政部也有明定，必須經過內政部核准才能轉讓的樣態，包含非自願離職、重大傷病或特定病症、因災害損毀原設籍居住房屋導致須另行租屋、重大意外事故造成第三人傷亡、繼承人無意保留或協議變價分配、轉讓給共同買受人等情況，且讓與或轉售戶數或棟數，全國每二年以一戶或一棟為限。

內政部提醒，買方違規換約轉售，按交易戶（棟）數處50萬至300萬元罰鍰，提醒民眾應留意各項限制及規定。