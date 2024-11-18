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財長：明年雲端發票500元獎 規劃每期不低於245萬組

中央社／ 台北18日電
財政部長莊翠雲。記者杜建重／攝影
財政部長莊翠雲。記者杜建重／攝影

今年初至年底，每期雲端發票專屬獎新台幣500元獎累計加開80萬組，達245萬組。隨明年統一發票相關經費編列數將較今年增加，財政部長莊翠雲今天表示，目標明年雲端500元獎不低於現在組數。賦稅署指出，年中後會再視領獎狀況和獎金運用情形，評估增加開獎組數。

立法院財委會今天審查114年度中央政府總預算案有關財政部賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度，莊翠雲率相關局處首長列席備詢。

民進黨立委李坤城質詢時指出，明年統一發票相關經費編列數較今年增加，開獎組數是否也會增加，增加規模為何。

莊翠雲表示，今年9月至12月期每期雲端發票專屬獎新台幣500元獎達245萬組，明年增開組數的細部規劃尚須等到總預算案通過後，再行研議，目標是不低於現在的組數。

財政部賦稅署官員補充說明，今年1月至2月期統一發票雲端發票專屬獎500元獎為165萬組，3月至8月增開30萬組，也就是說，每期組數由165萬組增加至195萬組，經檢視獎金運用與兌獎情況，再於9月至12月期每期增開50萬組，為245萬組。換言之，今年初至年底已經加開80萬組。

賦稅署官員指出，目標希望明年上半年雲端發票專屬獎500元獎維持目前的245萬組，過了年中以後，會再視領獎狀況和獎金運用情形，妥善評估增加開獎組數。

國稅局 雲端

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