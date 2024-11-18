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只要捐5張雲端發票！國稅局蛇年水果月曆這天起免費換

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國稅局每年的水果月曆都吸引許多民眾搶換。圖為2020年水果月曆示意圖。北區國稅局基隆分局提供
國稅局每年的水果月曆都吸引許多民眾搶換。圖為2020年水果月曆示意圖。北區國稅局基隆分局提供

財政部北區國稅局表示，2025年「吉蛇喜迎春」水果月曆27日起開放免費兌換，民眾只要捐出今年11至12月未列印買受人統一編號、消費金額達10元以上發票，紙本發票10張、雲端發票5張二擇一，就能兌換精美水果月曆，數量有限，換完為止。

北區國稅局表示，每年印製的水果月曆，廣受民眾喜愛，因數量有限，想兌換的民眾請把握時間，動作要快，只要捐出發票，即可在27日起到各分局、稽徵所及服務處24個據點兌換。

北區國稅局指出，2025年月曆除精心挑選時令水果，每月搭配不同的吉祥語及實用稅務宣導詞，也特別設計該局轄區特色橋樑手繪插畫，有花蓮縣玉里客城鐵橋、新竹縣關西鎮東安古橋及桃園市大溪區大溪橋等，結合時下流行的手繪風格，展現多元地方橋樑特色，增添喜氣及在地連結性。

北區國稅局表示，月曆更附贈應景春聯「吉祥迎春」及「順心如意」供民眾張貼，而兌換月曆所募集到的發票將全數轉贈公益慈善社福團體，歡迎民眾集愛心做公益。

國稅局

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