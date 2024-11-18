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今年地價稅繳了沒？ 稅捐處：逾期每3天加罰1％滯納金

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
繳稅期限要記牢，以免被加罰滯納金。記者黃羿馨／攝影
繳稅期限要記牢，以免被加罰滯納金。記者黃羿馨／攝影

地價稅繳納期限只到12月2日截止，新北市政府稅捐稽徵處提醒，未繳納的民眾趕緊把握時限內繳納，以免逾期挨罰，每逾3日需按應納稅額加徵1％滯納金、逾30日仍未繳納者，除加徵10％滯納金外，將被移送行政執行分署強制執行。

稅捐處表示，為方便民眾繳納稅款，已提供多元繳稅管道，民眾可持繳款書到代收稅款金融機構（郵局不代收）、便利商店（稅額在3萬元以下）以現金繳納，或以信用卡、自動櫃員機、晶片金融卡、電子支付帳戶及活期(儲蓄)存款帳戶等方式轉帳繳稅。

已辦理委託轉帳代繳稅款約定者，稅捐處說，必須在12月2日以前在該轉帳帳戶內預留足額繳納地價稅的存款，以免銀行扣款時存款不足而產生欠稅。

稅捐處提醒，繳納期間屆滿後3日內繳納者，雖屬逾期繳納案件，但不加徵滯納金，不過往後每逾期3日需按應納稅額加徵1%滯納金；逾30日仍未繳納者，除加徵10%滯納金外，將被移送行政執行分署強制執行。

若有未收到稅單或已收到而遺失情形，稅捐處說，可持本人身分證就近向該處或所屬分處申請補發，亦可在12月5日24時前，利用自然人/工商/金融憑證或已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證TW FidO，登入地方稅網路申報作業網站，直接線上查繳稅款。

地價稅

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