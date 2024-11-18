川普勝選助漲加密貨幣 財部允研議查核課稅辦法

川普勝選加密貨幣應聲大漲，立委今天關切台灣加密貨幣課稅問題。財政部長莊翠雲表示，相關交易獲利要課徵所得稅，查核方面會進一步研議；賦稅署長宋秀玲則說，目前國稅局有查核工具可運用，檢視數位化商品交易情形，並允諾3個月研議加密貨幣買賣所得課稅相關辦法。

立法院財委會今天審查114年度中央政府總預算案有關財政部賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度，莊翠雲率相關局處首長列席備詢。

川普（Donald Trump）勝選二度入主白宮，加上對加密貨幣友好的議員候選人進到美國國會，各界預期加密貨幣會在有利的監管環境中蓬勃發展，使比特幣大漲，國民黨立委賴士葆質詢時關切台灣加密貨幣課稅問題。

莊翠雲表示，相關交易獲利要課徵所得稅，要如何查核，財政部會進一步研議。

列席的台北國稅局長吳蓮英表示，現在已向金管會完成申報洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者共26家，都有辦理稅籍登記，也有繳納營業稅、營所稅。

針對個人所得稅部分，宋秀玲指出，加密貨幣定性上不是貨幣，而是數位化資產，因相關交易而取得的所得額，適用現在稅法規定中的財產交易所得課稅，目前國稅局也都有查核工具可以運用，從其他資料來源，查數位化商品交易情形，檢視有無短漏報所得。

賴士葆追問，有無可能3個月內提出加密貨幣買賣所得課稅相關辦法；宋秀玲允諾研議。

現行稅法規定，國內營利事業投資人如果有出售或交換購買的虛擬資產，應依所得稅法規定，以收取的收入減除相關成本費用後，計算損益，併計所得額，依法課徵營利事業所得稅。

個人綜合所得稅是採「屬地主義」，僅就在台灣境內發生的所得課徵所得稅，個人如果在境內非經常性買賣虛擬資產的所得，屬所得稅法規定的「財產交易所得」，應以交易時的成交價額，減除原始取得成本及相關費用後的餘額為所得額，併入綜合所得總額，課徵所得稅。

若有財產交易損失，可列報財產交易損失特別扣除額，從財產交易所得中扣除。