新聞中的法律／勞權保障與併購案准駁

公平會近期受理兩大外送平台Uber Eats、Foodpanda結合案審查。此案牽涉產業面、主管機關監管層面、民生消費議題、勞動權益保障等，涉及面向相當廣泛，尤其勞動部先前基於保障外送員權益，率先表態不支持此結合案，勞動權益的保障會不會牽動併購案通過與否？引起高度關注。

兩大外送平台合併案屬水平結合，公平會依法主要會評估四大面向，包括「單方效果」，結合後是否會取得市場性的壓倒地位；「共同效果」，結合後是否容易與市場上其他廠商締結聯合行為；「參進程度」，結合後是否容易導致其他廠商不易進入市場；「抗衡力量」，對於與合作相對人而言，兩平台結合後是否議價能力顯著下降等。

這四大面向雖然都與勞工面向無關，但更重要的就是公平法中還留有一個「其他因素」作為伏筆，例如過去在兩大KTV業者錢櫃與好樂迪合併案的處分書，公平會就提到「合併綜效將會降低聘人需求、人力成本下降」，從勞動市場角度來看，將導致就業機會減少、整體經濟利益下降。由此可見，只要對整體市場具一定影響力，都可歸納成「經濟利益」。

此外，外送平台與外送員之間到底是雇傭關係或承攬關係，不只在國內、在國際間也難以有明確界定。日本在研究公平法時，有將外送員視為一種產業，把這一群工作者某程度視為外送平台交易對象，也就是外送平台的交易相對人，在此情況下，外送員與平台間的議價能力將成為審查考量。

回到法規層面，公平會在審查結合案時，必須要審酌跨產業的法律，因此一定會詢問相關主管機關的意見，勞動部表明立場「不支持合併」，是否影響兩外送平台合併案在公平會的審查，值得關注。

兩大外送平台合計市占率超過八成，類似這樣的大型併購案件，過去也有不少前例，公平會審查時是否亮綠燈，仍是回到個案狀況。

例如錢櫃與好樂迪多次提出合併，屬於水平結合，但公平會基於限制競爭疑慮多次打槍；至於統一與家樂福合併案，屬多角化經營，公平會則是附加負擔，確保結合後「整體經濟利益」大於「限制競爭之不利益」後，通過結合案。

以法規來說，公平會在結合審查要件時，只要申請人證明整體經濟利益大於不利益，公平會就要同意。該如何評估經濟利益與不利益，就必須要從結合型態來考慮各項因素，常見態樣包含水平結合、垂直結合以及多角化。

國內各界、甚至各政府部會對於公平法認識尚不深，指標性的結合案也是多年難得一見，希望藉由這次兩大外送平台結合案的審查及討論過程，能夠帶來更多激盪。（本文是謙眾國際法律事務所律師／資深顧問周宇修口述，記者邱琮皓整理）