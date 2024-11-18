行政法人使用公有房地 免稅

財政部日前公布解釋令，行政法人使用公有房地或自有無出租營業房地，自明年期起免徵房屋稅、地價稅；同時若書立應稅憑證，則可免納印花稅。

行政法人是指政府為執行特定公共事務設立的公法人，例如國家住都中心、國家表演藝術中心、國家太空中心等。

依房屋稅條例、土地稅減免規則規定，公有房地供政府組織使用，可免徵房屋稅、地價稅，至於行政法人是否適用？財政部在洽詢人事行政總處意見後，認為行政法人也可視為廣義政府組織的一環，因此可比照政府組織辦理。

財政部表示，自明年5月開徵的房屋稅、11月開徵的地價稅開始，行政法人可比照政府組織，使用公用土地，或使用自有房地無出租或營業者，都可免徵房屋稅、地價稅。

印花稅方面，行政法人書立應負納稅義務的各種憑證，包含銀錢收據、買賣動產契據等，也可免納印花稅。