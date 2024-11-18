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稅收挹注長照基金 逾千億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部統計，今年前十月稅收挹注長照基金1,079億元，年增35％。圖／聯合報系資料照片
財政部統計，今年前十月稅收挹注長照基金1,079億元，年增35％。圖／聯合報系資料照片

財政部統計，今年前十月稅收挹注長照基金1,079億元，年增35％，又以房地合一稅貢獻695億元最多，年增53％，增幅稱冠各稅源，助攻長照基金達今年度預算數138.1％。

長照基金於2017年成立，主要由《長期照顧服務法》授權，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。今年度預算數為781億元。

前十月稅收挹注長照基金情形 圖／經濟日報提供
前十月稅收挹注長照基金情形 圖／經濟日報提供

稅收財源方面，今年前十月撥入長照基金稅收共1,079億元，與去年同期相比增加280億元、年增35％。其中房地合一稅今年累計貢獻695億元，持續成為長照基金最主要稅收財源，年增53％。

不過房地合一稅成長趨緩，在央行祭出第七波房市管制措施持續發酵，個人房地合一稅10月實徵65億元，為扣除春節月份後今年最低，未來稅收變化以及明年是否仍穩定成長，值得關注。

另，前十月來自菸稅占比第二，共挹注219億元，仍是各稅源中唯一負成長，年減1.3％，減幅稍縮小；遺產稅撥入95億元，年增35％；贈與稅則有70億元，年增32.3％。

財政部表示，房地合一稅2016年上路後，原本在扣除統籌分配稅款後，剩餘九成稅款皆撥入長照基金，經檢討後，自今年起房地合一稅收餘額至少10％撥入住宅基金，2024年預算數為48億元，前十月已撥入住宅基金77億元，達159.3％。

另外觀察撥入金融業特別準備金的金融營業稅，前十月撥入346億元，年增16.1%，也已達全年預算數的128.1%；未指定用途的銀行業、保險業經營本業營業稅調增3%稅款繳入國庫部分，前十月入帳國庫370億元。

財政部已表態，明年金融營業稅不再撥入金融準備金，也就是說，所有金融營業稅將全數進入國庫大水庫統籌運用。

房地合一稅 營業稅 長照

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