關鍵原物料降稅 有望展延

關鍵原物料降稅措施將於今年12月底屆期，據了解，行政院副院長鄭麗君預計12月上旬召開穩定物價小組會議，由於食物類、外食價格漲幅仍大，關鍵原物料降稅可望再延一季至明年3月底。

行政院為穩定物價，在2021年祭出關鍵原物料降稅措施，屆期後持續延長實施，已邁入第13波延長，期限至今年12月底，行政院穩定物價小組會議預計12月上旬開會，可望啟動第14波減徵措施，延長實施至明年第1季。

目前減徵項目包括進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅；免徵小麥關稅；奶油、無水奶油、烘焙用奶粉、牛肉關稅稅率減半；另外汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

根據行政院主計總處的資料，今年前十月消費者物價指數（CPI）較去年同期漲2.19%，又以食物類上漲3.65%影響較大，且民眾對物價上漲感受較深刻的經常購買項目，即每月至少購買一次者，上漲2.91%，以水果、外食及醫療費用漲幅最大，明顯高於整體CPI漲幅。

再加上近期颱風頻傳，先前受到10月底康芮颱風影響，主計總處研判11月應該看不到CPI年增率繼續回落，這正是民眾仍對物價上漲相當有感的主因。