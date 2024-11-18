聽新聞
0:00 / 0:00

IFRS公報宣導 將辦四場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，為配合金管會推動我國採用IFRS新公報，櫃買中心將與證交所、期交所、集保公司與會計研究發展基金會共同舉辦四場宣導會，就近期的新發布或修正公報及重要會計實務議題等進行宣導及重點解析。

本次活動訂於11月27日假高雄漢來飯店、12月11日假台中長榮桂冠酒店、12月16日假新竹喜來登飯店及12月19日假台北國際會議中心舉行，並已自11月13日起開放網路報名，櫃買中心邀請上市、上櫃、興櫃及公開發行公司踴躍參加。

櫃買中心指出，為使宣導內容能更貼近公司實務上的需求，本次宣導會將邀請證期局代表就近期重要推動政策進行說明。有關詳細議程及課程講義之下載，請詳櫃買中心網站）。

喜來登 櫃買中心 漢來飯店

延伸閱讀

公司治理卓越成就 元大期獲櫃買中心肯定

高雄國際會議中心面臨轉型 勞工局明年進駐使用

證交所助攻綠能產業

櫃買業績秀 12日登場

相關新聞

稅收挹注長照基金 逾千億

財政部統計，今年前十月稅收挹注長照基金1,079億元，年增35％，又以房地合一稅貢獻695億元最多，年增53％，增幅稱冠...

行政法人使用公有房地 免稅

財政部日前公布解釋令，行政法人使用公有房地或自有無出租營業房地，自明年期起免徵房屋稅、地價稅；同時若書立應稅憑證，則可免...

新聞中的法律／勞權保障與併購案准駁

公平會近期受理兩大外送平台Uber Eats、Foodpanda結合案審查。此案牽涉產業面、主管機關監管層面、民生消費議...

關鍵原物料降稅 有望展延

關鍵原物料降稅措施將於今年12月底屆期，據了解，行政院副院長鄭麗君預計12月上旬召開穩定物價小組會議，由於食物類、外食價...

IFRS公報宣導 將辦四場

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，為配合金管會推動我國採用IFRS新公報，櫃買中心將與證交所、期交所、集保...

少婦被逼賣屋求生卻收「百萬稅單」 如何解套？

許多父母都會在女兒結婚時準備嫁妝，以便緊急時能當救命錢！小美（化名）的媽媽送一間房給她當嫁妝，但婚後丈夫因工作不順，回家毆打她與2個孩子出氣，為了孩子教育著想，只好忍痛將嫁妝房賣掉，獨自扶養孩子，卻在數月後收到百萬房地合一稅稅單，希望符合非自願因素賣房採20％稅率課稅，卻因為家暴地在不同縣市被駁回，納保官提供解方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。