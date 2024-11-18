IFRS公報宣導 將辦四場

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，為配合金管會推動我國採用IFRS新公報，櫃買中心將與證交所、期交所、集保公司與會計研究發展基金會共同舉辦四場宣導會，就近期的新發布或修正公報及重要會計實務議題等進行宣導及重點解析。

本次活動訂於11月27日假高雄漢來飯店、12月11日假台中長榮桂冠酒店、12月16日假新竹喜來登飯店及12月19日假台北國際會議中心舉行，並已自11月13日起開放網路報名，櫃買中心邀請上市、上櫃、興櫃及公開發行公司踴躍參加。

櫃買中心指出，為使宣導內容能更貼近公司實務上的需求，本次宣導會將邀請證期局代表就近期重要推動政策進行說明。有關詳細議程及課程講義之下載，請詳櫃買中心網站）。