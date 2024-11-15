經濟成長帶動 113年營所稅暫繳稅額破4000億創新高

受惠近年經濟成長帶動企業獲利增加，以及今年營所稅免辦暫繳措施退場，財政部財政資訊中心今天公布統計，113年度營所稅暫繳稅額新台幣4166億元，創歷史新高，件數有近31.7萬件。

為減輕企業一次繳清稅負的壓力，也便利國庫資金調度，法規規定，企業當年度所得除要在隔年5月申報繳稅外，當年9月要先「暫繳」一次，等到隔年5月申報，確認全年應納稅額後，可扣掉暫繳部分，僅就餘額繳納；也就是說，營所稅暫繳類似於預繳概念。

據財政部財政資訊中心今天公布統計，113年度營所稅暫繳件數共有31萬6975件，暫繳稅額4166億元，創歷史新高。

觀察企業營所稅暫繳申報方式，案件分為一般申報、試算申報。所謂一般申報，是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，今年這類案件仍占大宗，比重逾9成；試算申報是以「當年上半年實際營業額核實計算稅額」，占比不到1成。

今年營所稅暫繳稅額4166億元，不僅較去年的2425.98億元大幅成長近72%，也高於109年到111年間，大約1600億元至2650億元水準。

官員說明，今年營所稅暫繳稅額年增幅顯著，主因財政部考量企業營運恐受COVID-19疫情衝擊，導致現金流不足，所以提供109年、110年、111年、112年度的免辦暫繳協助措施，使比較基期偏低。

官員進一步指出，在財政部提供免辦暫繳協助措施期間，確實有不少企業申請適用免辦，並選擇在隔年5月一次性申報繳納，所以過去4年的營所稅暫繳稅額，無法完全呈現出近年台灣經濟逐步成長帶動企業獲利增加的情況，加上隨今年免辦措施退場，暫繳稅款金額才比過去4年平均值高出許多。